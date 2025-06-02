VİOP’ta sert düşüş: Haziran kontratı neden geriledi? (2 Haziran 2025)

Kaynak: AA
VİOP’ta sert düşüş: Haziran kontratı neden geriledi? (2 Haziran 2025)

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, haftaya yaklaşık yüzde 1 düşüşle 10.135,00 puandan başladı.

Cuma günü satış baskısı altında seyreden haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,4 kayıpla 10.233,00 puandan kapattı. Endeks kontratı, akşam seansında da gerileyerek 10.210,00 seviyesine indi.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılışta önceki normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 1 düşüşle 10.135,00 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni tarife kararlarının yol açtığı belirsizliklerle negatif bir seyir izliyor. ABD’nin ticaret ortaklarına uyguladığı tarifelere dair haberler, piyasaların yönünü etkilemeye devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışında açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD’de Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının izleneceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 10.100 ve 10.000 seviyelerinin destek, 10.300 ve 10.400 puanın direnç konumunda olduğunu vurguladı.

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