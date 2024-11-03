Virajda ardı ardına 2 kaza

Kaza, Yenipazar - Sultanhisar yolunda saat 16.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yenipazar istikametinde seyir halinde olan E.T. idaresindeki 09 ALE 088 plakalı motosiklet, virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Bariyerleri aşarak tarlaya savrulan E.T. yaralandı. O esnada aynı istikamette seyreden 16 H 2508 plakalı otomobil de virajı alamayarak bariyerlere savruldu. Ardı ardına meydana gelen kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Yenipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, bariyerlere çarpan otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Ardı ardına aynı virajda meydana gelen kaza sonrasında bölge sakinleri, aynı virajda defalarca kazalar yaşandığını ve bariyerlerin sürekli tamiratının yapılmasına rağmen bir türlü sağlam kalamadığı ifade etti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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