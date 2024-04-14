Virajı alamadı. Ağaca çarparak durabildi

Kaynak: İHA
Virajı alamadı. Ağaca çarparak durabildi
Tokat'ta bir sürücü virajda direksiyon kontrolünü kaybedince ağaca çarparak durabildi.

Meydana gelen kaza öğlen 12.30 sularında D-100 karayolunda Erbaa Hacıpazar köyü yakınlarında meydana geldi. Görgü tanıklarına göre İstanbul'dan Ordu'nun Mesudiye ilçesi istikametine giden Ercan Karaduman idaresindeki otomobil, Hacıpazar köyü yakınlarında virajı alamayacak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Meydana gelen kazada otomobilde bulunan sürücü ile aynı aileden Hurşit ve Emirhan Karaduman yaralandı. Yaralı vatandaşlar olay yerine gelen ambulansla ilçede bulunan devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahısların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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