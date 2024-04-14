Virajı alamayan otomobil bariyerlere çarptı

Erbaa ilçesi Değirmenli beldesi kavşağında D100 karayolu üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Erbaa istikametinden Taşova yönüne seyir halinde bulunan D.G. idaresindeki 60 KA 725 plakalı Tofaş marka otomobil, virajı alamayarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kaza sonucu sürücü ile araçta bulunan M.Ç. hafif şekilde yaralanırken, çevredeki sürücülerin hbarı üzerne olay yerinse sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık keipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.