Virajı alamayan otomobil bariyerlere çarptı

Kaynak: İHA
Virajı alamayan otomobil bariyerlere çarptı
Tokat'ta virajı alamayan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Erbaa ilçesi Değirmenli beldesi kavşağında D100 karayolu üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre Erbaa istikametinden Taşova yönüne seyir halinde bulunan D.G. idaresindeki 60 KA 725 plakalı Tofaş marka otomobil, virajı alamayarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

aw182509-02.jpg

Kaza sonucu sürücü ile araçta bulunan M.Ç. hafif şekilde yaralanırken, çevredeki sürücülerin hbarı üzerne olay yerinse sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık keipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

aw182509-01.jpg

İlgili Haberler
İkna edilen genç kadın intihardan vazgeçti
İkna edilen genç kadın intihardan vazgeçti
Son Haberler
Video gönderen herkese 120 dolar ödeniyor Adobe'yi duyan kameraya sarılıyor Teknoloji
Video gönderen herkese 120 dolar ödeniyor Adobe'yi duyan kameraya sarılıyor
KYK yurdunda yangın. Faciadan dönüldü Yerel Haberler
KYK yurdunda yangın. Faciadan dönüldü
Fenerbahçeli futbolcular Karagümrük galibiyetini taraftarlarla doyasıya kutladı Spor
Fenerbahçeli futbolcular Karagümrük galibiyetini taraftarlarla doyasıya kutladı
AKP’den kaçarken CHP’ye mi tutulduk? Gündem
AKP’den kaçarken CHP’ye mi tutulduk?
T.C. ANKARA 14. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlanlar
T.C. ANKARA 14. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Faturayı kim ödeyecek? Yazarlar
Faturayı kim ödeyecek?
Koray Aydın: İYİ’ler iktidar olacak, Türkiye kazanacak Yazarlar
Koray Aydın: İYİ’ler iktidar olacak, Türkiye kazanacak