Viral hastalıklarla ‘el hijyeniyle’ mücadele

Okulların açılmasıyla birlikte viral hastalıklarda artış yaşanmaya başladı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden Prof. Dr. Aslı Aslan iyi beslenme ve uykunun önemine dikkat çekti.

Aslan, "Okulların açılmasıyla çocuklar kalabalık ortamlara girmeye başladı. Bu durumun da hastalık yükü getirmesi kaçınılmazdır. Ailelerin öncelikle çocuklarının sağlığını koruması gerekiyor. Bunun için de iyi bir beslenme ve iyi bir uyku olmazsa olamaz. Çünkü iyi beslenme ve uyku sağlığın birinci kuralıdır" ifadelerini kullandı.

"EL HİJYENİ ÇOK ÖNEMLİ"

Ailelerin çocuklarına el hijyeninin önemini anlatmaları gerektiğini belirten Aslan, "Çocuklar ellerini çok kısa sürelerde yıkıyorlar. Ailelerin de el yıkama süresinin 20 saniyeden az olmaması gerektiğini, tırnak aralarının temizlenmesi gerektiğini çocuklara öğretmeleri gerekiyor. Çünkü el hijyeni hastalıkla mücadelede çok önemli bir yer tutuyor. El yıkamanın sadece suya ve sabuna dokunmak olmadığını çocuklarımızın bilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra kol içine hapşırmaları gerektiğini, hapşırırken ağız ve burunlarını kapatmasını öğretirsek çocuğumuzun enfeksiyonlara karşı korunmasında faydalı olacaktır" diye konuştu.