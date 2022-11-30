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Doç. Dr. Kayıpmaz: Virüsler birbiri ile karıştı; gripte anormal artış yok

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, kış ayları ile solunum yolları enfeksiyonuna sebep olan bakteri ve virüslerin artış gösterdiğini, bunların birbiri ile karışabilen hastalıklar olduğunu açıkladı, önemli uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 13:43
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“Virüsler birbiri ile karıştı; gripte anormal artış yok”

Doç. Dr. Kayıpmaz: Virüsler birbiri ile karıştı; gripte anormal artış yok
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Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Gelinen noktada nezleye sebep olan rinovirüs, RSV (Respiratuvar Sinsitiyal Virüs) gibi virüsler, gribe sebep olan influenza A, B gibi virüsler ve son 2 yıldır ülkemizin, dünyanın gündemini meşgul eden Covid-19'a sebep olan Sarscov 2 virüsü aynı anda çok sayıda vakaya yol açan bir solunum yolu enfeksiyonuna sebep oluyor. Şu an için gripte önceki senelerden farklı anormal bir yükseliş söz konusu değil" diye konuştu.

Kayıpmaz, havaların soğuması ile birlikte insanların kalabalık ve kapalı mekanlarda özellikle de kötü havalandırma koşullarına sahip alanlarda bir araya gelmesinin risk teşkil ettiğini söyledi. Kayıpmaz, "Doğal olarak da sadece bu seneye has olarak değil, genellikle de biz soğuk kış ve sonbahar aylarında solunum yolları enfeksiyonlarının artış gösterdiğini görürüz. Şu anda da yine bu solunum yolu enfeksiyonları kaynaklı hastanelerin acil servislerine yapılan başvurularda bir miktar artış olduğunu söylemek mümkün" diye konuştu.

Geçen yıllara oranla maske kullanımının azalmasının da solunum yolu enfeksiyonlarının artışında büyük rol oynadığına vurgu yapan Kayıpmaz, "Şu anda tabii maskelerin kullanımının da azalması ile birlikte biz solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olan RSV, gribe sebep olan influenza A, B, bunun dışında rinovirüs gibi virüsleri de yaygın olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

KAYIPMAZ: GRİPTEKİ ARTIŞ ÖNCEKİ SENELERE BENZİYOR

Doç. Dr. Kayıpmaz, solunum yolu enfeksiyonundan korunmanın yollarına ilişkin ise şunları anlattı:

" Özellikle risk grubundaki ileri yaştaki bireyler, bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler, bunların kapalı ortamlara girdiklerinde maske takmaları büyük önem taşıyor. Bunun dışında yine havalandırma bir korunma önlemi olarak önem taşıyor ve hatırlatma dozu önem taşıyor. Senenin özellikle sonunda; ocak ayının ilk 2 haftası dönemde gribal enfeksiyonun daha yükseldiğini her zaman için bize veriler ortaya koyar. Şu an için önceki senelerden farklı anormal bir yükseliş söz konusu değil. Önceki senelere benzer bir şekilde artış söz konusu; ama önceki senelerden çok farklı değil bu. Özellikle de risk grubundaki bireyleri koruyabilirsek bu anlamı ile iyi bir mücadele sergilemiş oluruz."

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