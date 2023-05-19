Vışıvanka Günü savaşın gölgesinde kaldı

Ukrayna'da geleneklerin korunması amacıyla kutlanan "Vışıvanka Günü" savaşın gölgesinde kaldı.

Vışıvanka Günü savaşın gölgesinde kaldı

AA

Yaklaşık 15 aydır çatışmaların sürdüğü Ukrayna genelinde "Vışıvanka Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Savaş nedeniyle en çok hasar alan kentlerden Harkiv'de de siren sesleri altında Vışıvanka Günü vesilesiyle bir tören yapıldı.

2023-mayis-viss1.webp

Ulusal nakış işlemeli tasarımların yer aldığı geleneksel kıyafetler giyen Harkiv sakinleri, kentin merkezindeki "Taras Şevçenko" heykelinin önünde toplanarak Ukrayna milli marşını ve geleneksel şarkıları söyledi.

2023-mayis-viss2.webp

Tören kapsamında yapılan konuşmalarda, Harkiv'de sürekli hava saldırısı tehdidinin sürdüğü, buna rağmen önemli bir günü şehrin merkezinde kutlamaya karar verildiği ifade edildi.

2023-mayis-viss3.webp

Kırım Tatar sürgününün 79. yılı nedeniyle bazı kişilerin Kırım Tatar milli bayrağını da yanında taşıdığı etkinlik yaklaşık bir saat sürdü.

thumbs-b-c-1252f2ec513738295603fde3dac99ff2.webp

Vışıvanka Günü, Ukrayna dışındaki bazı ülkelerde de benzer etkinliklerle kutlanıyor.


Öne Çıkanlar
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
Son Haberler
Yemen: Husiler ateşkesin yenilenmesini engelliyor Güncel
Yemen: Husiler ateşkesin yenilenmesini engelliyor
Açılım kurbanı Yüzbaşı ve kardeşinin tabutu başında isyan eden Yarbay: Erdoğan ordudan attı Siyaset
Açılım kurbanı Yüzbaşı ve kardeşinin tabutu başında isyan eden Yarbay: Erdoğan ordudan attı
Rus ordusuna 117 binden fazla sözleşmeli ve gönüllü asker alındı Dünya
Rus ordusuna 117 binden fazla sözleşmeli ve gönüllü asker alındı
Nazilli’de kuyumcuda kavga: 3 yaralı Güncel
Nazilli’de kuyumcuda kavga: 3 yaralı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 2023 19 Mayıs mesajları.. Keşfet
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 2023 19 Mayıs mesajları..
İstanbul'un iki ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına operasyon Yaşam
İstanbul'un iki ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına operasyon
Kocaeli’deki 19 Mayıs’ta ortalık karıştı. Erdoğan’ın mektubu okununca gençler yuhaladı Güncel
Kocaeli’deki 19 Mayıs’ta ortalık karıştı. Erdoğan’ın mektubu okununca gençler yuhaladı