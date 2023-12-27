Neredeyse tüm hastalıkların nedeni olan vitamin eksiklikleri olduğu biliniyor. Bu süreçte doğal besinlere yönelme süreci başladı.

Peki, vitamin eksikliklerini gideren bitkiler nelerdir? İşte cevabı…

Kuşburnu, C vitamini bakımından zengin bir bitkidir. Bunun yanı sıra A, P ve D vitaminlerini de barındırır.

Limon, C vitamini açısından oldukça yüksektir.

Marul, demir ve B, B1, C ve A vitaminleri ile doludur.

Maydanoz, B, C ve A vitaminlerini sağlar.

Mısır, A vitamini, demir ve magnezyum içerir. Bu maddeler, vücut hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur. Muz, C vitamini, potasyum, fosfor, kalsiyum, çinko, bakır ve sitrik asit içerdiği için sağlıklı bir meyvedir.

Nohut, mineral tuzlar, A, B, C vitaminleri, protein, nişasta ve şeker içerir. Bu nedenle besleyici bir gıdadır.

Portakal, C vitamini ile birlikte A, B1, B2 ve P vitaminlerini de içerir.

Soğan, A, B ve C vitaminleri açısından zengindir.

Şeftali, A vitamini ile doludur.

Tere, A vitamini bakımından yüksektir.

Adamotu kökü, B1 ve B2 vitaminlerinin yanı sıra glikozit, eter, yağ ve alkalik aktif maddeler de içerir. Vücuda enerji verir.

Ahududu, organik asit ve limon asidi içerir. C vitamini açısından çok iyidir.

Arpa tanesi, B1 ve E vitaminleri içerir. Kemiklere kalsiyum sağlar. Hücrelerin sağlıklı kalmasına ve sinir hücrelerinin güçlenmesine katkıda bulunur.

Üzüm, asmanın meyvesidir. A, B1, B2 ve C vitaminleri içerir.

Biber, A ve C vitaminleri bakımından zengindir. C vitamini eksikliği olanlara iyi gelir.

Çilek, A, B1, B2, C ve K vitaminleri, protein, şeker, meyve asidi, demir, fosfor, sodyum, kalsiyum ve potasyum içerir. Bu nedenle büyüyen çocuklar için faydalıdır.

Deve tabanı, potasyum, kalsiyum, demir, kükürt, magnezyum ve fosfor içerir. Bu maddeler, çocukların sağlıklı büyümesine destek olur.

Frenk üzümü, B, C ve P vitaminleri içerir. Yüz gramında 218 mg. C vitamini vardır.

Şurubu besin değeri yüksektir.

Havuç, pırasa, şalgam, lahana, pancar, badem, ıspanak, üzüm, elma, kiraz ve çilek, kalsiyum ve mineral bakımından iyidir.

Ispanak, iyot, demir, klorofil, kalsiyum, C, K, A vitaminleri içerir.

Isırgan otu, A ve C vitaminleri sağlar.