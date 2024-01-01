Vitesleri karıştırınca otomobiliyle denize uçtu

Kaza Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi’nde gece yarısı gerçekleşti. Özel bir eğitim kurumunda görev yaptığı öğrenilen bir öğretmen, evinde eğlendikten sonra otomobili ile deniz kıyısına gitti.

Sürücüsünün kimliği ve plakası belirsiz olan araç, balıkçı barınağının yanındaki mendireğin üzerinden sulara gömüldü.

Sürücü, kendi çabasıyla araçtan kurtulmayı başardı. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, sürücüye müdahale etti.

Araç, dalgıç ekiplerinin yardımıyla çekici vasıtasıyla denizden çıkarıldı.