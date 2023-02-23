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Trabzonsporlu Vitor Hugo'dan flaş itiraf

Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Vitor Hugo, çarpıcı bir itirafta bulundu

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 07:01
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Vitor Hugo Basel maçı öncesi konuştu

Trabzonsporlu Vitor Hugo'dan flaş itiraf
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Trabzonspor'un Brezilyalı stoperi Vitor Hugo, Basel maçı öncesi soruları cevaplarken flaş ifadeler kullandı.

Geçen hafta Basel ile oynadıkları maçın kolay olmadığını belirten Hugo, "Duygusal anlamda çok zor maç olmuştu. Depremden etkilenen insanlar için, onları mutlu edebilmek adına oynuyorsunuz. Kolay değildi ama iyi sonuç aldık." dedi.

İlk maçı daha farklı kazanabilecek oyun ortaya koyduklarını ancak bunu gerçekleştiremediklerini ifade eden Hugo, "Ancak avantajlı bir skor elde ettik. Yarın maça iyi başlayarak, oyunu domine ederek güzel sonuç alıp tur atlayacağımızı düşünüyorum. Bizim çok önemli hedeflerimiz var. Türkiye Kupasını kazanmak istiyoruz. Avrupa'da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Ligde de art arda kazanarak daha üst sıralarda kendimize yer bulabileceğimizi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Hugo, Trabzonspor'a gelmesinin kendisi adına çok şey değiştirdiğini vurgulayarak bir de itirafta bulundu. Brezilyalı oyuncu "Şampiyon olduğumuz geçen sene başında hocamıza, hem bireysel, hem ailevi, çocuklarımın durumu nedeniyle takımdan ayrılmak istediğimi söylemiştim. Hocam da bana 'Vitor senin yaptığın işe güveniyorum, sorunları çözeceğiz, şampiyon olacağız' dedi. Birbirimize inandık. Beraber kazandığımız birçok kupa var. Süper Kupalar, Lig şampiyonluğu kupası var. Kendisine teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Bu sözler üzerine de teknik direktör Abdullah Avcı, "Daha hazırlık maçı dahi oynamamıştık. Onun şehirle sorunu yoktu. Çocukların eğitimiyle ilgili neler yapabileceğimizi anlattık. 'Seni yollayıp 6 ay daha kaybedemem' dedim. Şükürler olsun, şampiyon olduk." diye konuştu.

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