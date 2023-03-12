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Vitor Hugo: Golümü anneme armağan ediyorum

Vitor Hugo, Adana Demirspor galibiyetine değindi. Takımdan ayrılan Abdullah Avcı ve ekibine teşekkür eden Hugo, attığı golü annesine armağan etti.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 18:56
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Vitor Hugo'dan Adana Demirspor maçı sonrası flaş açıklamalar

Vitor Hugo: Golümü anneme armağan ediyorum
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Trabzonsporlu Vitor Hugo, Adana Demirspor maçı sonrası konuştu.

ABDULLAH AVCI'YA TEŞEKKÜR ETTİ
Vitor Hugo: "Abdullah Hoca ve ekibine teşekkür ederim. Birçok şey başardık. Bana kattıkları için de teşekkürler. Bu maçı kazanmak güzel. Rakibimiz iyi bir takımdı, belki de puan tablosunda rakiplerimizden biriydi. Kazanmamız gerekiyordu. Onlar 10 kişi kaldı ama biz sıkıntı yaşadık." dedi.

"BASKIYI DEĞİŞTİRDİK"
Devre arasında Orhan Ak ile konuştuklarını söyleyen Hugo, "Devre arası Orhan Hoca ile konuştuk ve baskıyı değiştirdik. Gol atarak katkı da benim için önemliydi. Taraftarlara da teşekkür ederim. Geçen hafta Ümraniyespor maçında olmak isterdim ama Brezilya'da işlerim vardı, onları halettim. Taraftara ve ayrıca başkana teşekkür ederim. Hak ettiğimiz şampiyonluğu onunla yakaladık." dedi.

GOLÜ ANNESİNE ARMAĞAN ETTİ
Vitor Hugo ayrıca, "Annem Brezilya'da zor bir dönem geçiriyor. Golümü ona armağan ediyorum. Herkesin de ona dua etmesini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

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