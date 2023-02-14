Vivo T2 5G'nin özellikleri sızdırıldı. Tanıtım tarihine dair iddialar yayınlandı

Çinli teknoloji şirketi Vivo, yıl içerisinde pek çok akıllı telefonu piyasaya süreceğini duyurdu.

23 Mayıs 2022 tarihinde tanıtılacağı duyurulan ancak daha sonra 2023 yılına kaldığı belirtilen Vivo T2 5G modeli için tanıtımın yakın olduğu ifade edildi.

TeknolojiOku.com’da yer alan bilgilere göre, cihazın 6,62 inç büyüklüğünde ve 1080 x 2400 piksel çözünürlüğünde Full HD+ AMOLED ekrana sahip olacağı ifade edildi. Cihaz gücünü Snapdragon 695 yonga setinden alacak. Telefonun işlemcisinde ise 8GB RAM + 256GB dahili depolama alanı ve 12GB RAM + 256GB dahili depolama alanı yer alacak.

VİVO T2 5G ÖZELLİKLERİ SIZDIRILDI

Telefonun arka yüzeyinde ise 64MP + 8MP + 2MP’den oluşan üçlü bir kamera kurulumu bulunacak. Ön yüzeyinde ise 16MP’lik tek bir lens bulunacak. Elektriksel gücünü 4700mAh’lık bataryasından alacağı öğrenilen Vivo T2 5G’nin aynı zamanda 80W gibi son derece güçlü bir hızlı şarj teknolojisine sahip olacağı iddia ediliyor.

Kutudan Android 13 işletim sistemi ile çıkması beklenen Vivo T2 5G’nin yeni tanıtım tarihi net olmamakla birlikte, kulisler bu yeni akıllı telefon modelini Haziran ayının ilk yarısı içerisinde geleceği belirtiliyor.