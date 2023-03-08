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Vivo'nun yeni akıllı telefonu Y11'in teknik özellikleri ve tasarımı belli oldu

Ürün çeşitliliğini artırmaya çalışan Vivo, Y11 adında yeni bir cihazının tanıtımını gerçekleştirdi. Pazar payını genişletmek isteyen telefon markasının son cihazına dair özellikler ortaya çıktı.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 14:43
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Vivo Y11'in teknik özellikleri belli oldu

Vivo'nun yeni akıllı telefonu Y11'in teknik özellikleri ve tasarımı belli oldu
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Vivo Y11 (2023) ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Teknolojik cihazların sızıntılarıyla ön plana çıkan Paras Guglani, akıllı telefonun özelliklerini ve potansiyel çıkış tarihini paylaştı. Burada yer alan bilgilere göre cihaz, 2019’daki versiyonunun aksine MediaTek bir işlemciden güç alacak.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; Akıllı telefonda 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama mevcut olacak. Bunun dışında 4 GB’a kadar sanal RAM desteği sunacak. Kutudan çıkar çıkmaz Android 13 işletim sistemini çalıştıracak cihazda 18W hızını destekleyen 5.000 mAh’lik bir pil yer alacak. Giriş segmentte sıklıkla tercih edilen kulaklık girişi de bu modelde kullanılacak.

Vivo Y11 (2023) modelinin bu ayın sonunda Çin’de tanıtılması ve daha sonra diğer pazarlara gelmesi söz konusu. Küresel lansmanla ilgili net bir ifade olmasa da nisan ayı üzerinde duruluyor. İki veya üç renk seçeneğiyle gelecek modelin fiyat etiketi ise 100 ila 145 dolar arasında olacak.

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