20 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Vivo'nun uygun fiyatlı cihazı tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı

Android tabanlı Vivo'nun uygun fiyatla piyasaya sürmeyi beklediği cihazını tanıttı. İşte cihaza dair teknik özellikle ve fiyatı..

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 14:54
Takip Et

Vivo'nun uygun fiyatlı cihazının fiyatı ve özellikleri belli oldu

Vivo'nun uygun fiyatlı cihazı tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı
+
Aa
-

Çinli telefon üreticisi Vivo, 2023'ün ilk çeyreğinde birden fazla telefonla piyasaya hızlı bir giriş yaptı. Hem üst hem de alt segmente yönelik olarak tasarlanan telefonlar, uygun fiyatlarıyla satışa sunulacağı ifade edilmişti.

VİVO Y56 5G TANITILDI

Dimensity 700 yonga setine sahip olan cihazın, adından da anlaşılabileceği gibi 5G bağlantı desteğiyle birlikte geleceği belirtildi.

İŞTE CİHAZIN FİYATI VE ÖZELLİKLERİ

6,58 inç büyüklüğünde FHD+ LCD bir panele sahip olan vivo Y56'nın 5.000 mAh değerindeki batarya ve 18 W'a kadar hızlı şarj ile desteklendiği belirtildi. Performans konusunda ise MediaTek Dimensity 700 yonga setine bel bağlayan telefonun orta segment Android telefonlarıyla yarışıyor.

Arka tarafta çiftli kamera seti görülen vivo Y56, 50 megapiksel ana ve 2 megapiksel derinlik olmak üzere iki farklı lens ile satılacak. Ön tarafta ise uzun süredir alışkın olunan formata uygun olarak 16 megapiksellik damla tasarımlı selfie kamerası bulunuyor.

Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 işletim sistemine sahip olan telefon, 8 GB RAM ve 128 GB depolama seçenekleriyle sunuluyor. Şimdilik Türkiye için vivo Y56 5G fiyatı belli olmasa da cihazın önümüzdeki günlerde Hindistan'da 240 dolardan piyasaya sürülmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
1
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿SGK uzmanı Erdursun EYT'lilere yatacak ilk maaşın tarihini açıkladı
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
2
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Bahçeli 99’da depremzedelere tuvalete camiye duşa denize gidin diyen bakana nasıl sahip çıkmıştı?
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
3
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
﻿Meteoroloji'den yarın için birçok ile kar uyarısı. Bu illerde yaşayanlar dikkat
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
4
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
﻿Ligden çekilen Hatayspor'un golcüsü El Kaabi'nin yeni takımı belli oldu
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
5
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
﻿Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
6
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Validen acı itiraf: Açıklanan rakamlardan 5 kat daha kötü
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
7
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Kılıçdaroğlu'ndan YÖK ve iktidara çok sert çıkış: Nasıl tehdit ettiğinizi biliyorum
﻿Ankaragücü'nin yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Ankaragücü'nin yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Ankaragücü'nin yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Beylikdüzü Polis Karakolu’nda taciz skandalı
﻿Beylikdüzü Polis Karakolu’nda taciz skandalı
﻿Beylikdüzü Polis Karakolu’nda taciz skandalı
﻿Şanlıurfa'daki doğal gaz patlaması güvenlik kamerasında
﻿Şanlıurfa'daki doğal gaz patlaması güvenlik kamerasında
﻿Şanlıurfa'daki doğal gaz patlaması güvenlik kamerasında
﻿Otomotivde hem üretim hem ihracat arttı
﻿Otomotivde hem üretim hem ihracat arttı
﻿Otomotivde hem üretim hem ihracat arttı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.