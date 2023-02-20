Vivo'nun uygun fiyatlı cihazı tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı

Çinli telefon üreticisi Vivo, 2023'ün ilk çeyreğinde birden fazla telefonla piyasaya hızlı bir giriş yaptı. Hem üst hem de alt segmente yönelik olarak tasarlanan telefonlar, uygun fiyatlarıyla satışa sunulacağı ifade edilmişti.

VİVO Y56 5G TANITILDI

Dimensity 700 yonga setine sahip olan cihazın, adından da anlaşılabileceği gibi 5G bağlantı desteğiyle birlikte geleceği belirtildi.

İŞTE CİHAZIN FİYATI VE ÖZELLİKLERİ

6,58 inç büyüklüğünde FHD+ LCD bir panele sahip olan vivo Y56'nın 5.000 mAh değerindeki batarya ve 18 W'a kadar hızlı şarj ile desteklendiği belirtildi. Performans konusunda ise MediaTek Dimensity 700 yonga setine bel bağlayan telefonun orta segment Android telefonlarıyla yarışıyor.

Arka tarafta çiftli kamera seti görülen vivo Y56, 50 megapiksel ana ve 2 megapiksel derinlik olmak üzere iki farklı lens ile satılacak. Ön tarafta ise uzun süredir alışkın olunan formata uygun olarak 16 megapiksellik damla tasarımlı selfie kamerası bulunuyor.

Android 13 tabanlı Funtouch OS 13 işletim sistemine sahip olan telefon, 8 GB RAM ve 128 GB depolama seçenekleriyle sunuluyor. Şimdilik Türkiye için vivo Y56 5G fiyatı belli olmasa da cihazın önümüzdeki günlerde Hindistan'da 240 dolardan piyasaya sürülmesi bekleniyor.