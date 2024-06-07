Viyadükte erkek cesedi bulundu. Ekipler harekete geçti

Edinilen bilgilere göre, Tablakaya Mahallesi'ndeki viyadükte hareketsiz yatan bir şahsı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, şahsın bulunduğu alana ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemeler sonucunda, cesedin 28 yaşındaki E.Ö.'ye ait olduğu tespit edildi.

E.Ö.'nün cansız bedeni, iş makinesi yardımıyla viyadükten çıkarılarak hastane morguna götürüldü. Ekiplerin yaptığı ön incelemelere göre, E.Ö.'nün intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.