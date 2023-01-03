Viyana'da camide yangın

Avusturya'nın başkenti Viyana'nın Ottakringer bölgesinde bulunan Fatih Camisi'nde 1 Ocak'ta yangın çıktı. Yerel saatle 01.30 sıralarında caminin kapısında çıkan yangın bölgede devriye gezen polisler tarafından fark edildi.

Polislerin müdahale ettiği alevler kısa süre içerisinde söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, caminin içini kontrol ederek herhangi bir hasar meydana gelmediğini belirtti. Avusturya İslam Cemaati Başkanı (IGGÖ) Ümit Vural konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayı "vandalizm" olarak nitelendirdi ve konunun bir an önce aydınlatılması gerektiğini vurguladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, caminin hedef alınıp alınmadığı henüz bilinmiyor. Cami yetkilileri ve polis tarafından yapılan açıklamada, saldırı ihtimali üzerinde durulmazken, yangının havai fişek ve maytapların patlaması sonucu meydana gelmiş olabileceği üzerinde duruluyor. Yapılan incelemeler sonucunda şu ana kadar saldırıya dair bir ipucu elde edilemediği açıklandı.