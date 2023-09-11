Vize krizinde yeni gelişme. Görüş birliğine varıldı

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının AB ülkelerine girişte yaşadığı vize krizi uzun süredir ülke gündemini meşgul ediyor. Son olarak AB ile Ankara arasında öğrenciler ve iş insanları için Schengen vizesi kolaylığı sağlanması konusunda görüş birliğine varıldı.

Vize krizinde yeni gelişme. Görüş birliğine varıldı

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının AB'ye yaptığı vize başvuruları uzun süredir büyük oranda reddediliyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre geçen hafta Ankara’da temaslarda bulunan AB’nin genişlemeden sorumlu komiseri Oliver Varhelyi’nin ziyareti sırasında konu üzerinde ilerleme sağlanabilecek alanlar değerlendirildi.

Görüşmede öğrenciler ve iş insanları için Schengen vizesi kolaylığı sağlanması konusunda görüş birliğine varıldı, çoklu vize verilmesi gibi seçenekler ise gündemde.

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MACARİSTAN MODELİ

Çoklu vize sisteminde, vizenin geçerlilik süresi içinde istenildiği kadar Schengen ülkelerine gidilebiliyor. Bu çerçevede Online başvuru ile hızlı sonuç alınan Macaristan örneği üzerinde çalışılıyor.

Ayrıca vize başvurularını alan personel sayısının artırılması, başvurusu reddedilen yurttaşlar için yeni başvuru sürecinin hızlandırılması amaçlanıyor.

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