Vladimir Putin'den Avrupa'ya rest: Hedef olur!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uzak Doğu’daki Vladivostok kentinde düzenlenen ekonomik forumunda konuşma yaptı.

Ukrayna ile devam eden savaşa değinen Putin, Avrupa'ya yönelik sert uyarılarda bulundu.

"MEŞRU HEDEF OLURSUNUZ"

Putin, Batılı güçlerin Ukrayna’ya asker konuşlandırılması durumunda bu birliklerin Moskova için “meşru hedef” olacağını belirterek "Bazı birlikler oraya, özellikle çatışma devam ederken gönderilirse, bunun meşru hedefler olacağını kabul ediyoruz" dedi.

Putin’in bu açıklaması, Kyiv’in Batılı müttefiklerinin olası bir barış anlaşması sonrası asker bulundurma planlarını duyurmasının hemen ardından geldi.

"HAZIRIZ, RUSYA'YA GELİN"

Rus lider Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile henüz görüşmediklerini ancak diyaloğa açık olduklarını da belirtti. Ukrayna ile müzakere görüşmelerine ilişkin Putin, "Ukrayna ile zirveye hazırız, lütfen Rusya’ya gelin, bunun için en iyi yer Moskova" dedi.

Putin ayrıca Ukrayna’nın NATO’ya üye olmasının mümkün olmadığını vurgularken, ülkenin AB’ye potansiyel üyeliğini yasal hak olarak değerlendirdi.