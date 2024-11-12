Vodafone ve Oracle'den stratejik ortaklık

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Vodafone ve Oracle'den stratejik ortaklık

Vodafone ve Oracle, küresel IoT bağlantısını güçlendiren stratejik bir ortaklık kurarak, müşterilerine daha verimli, güvenli ve hızlı veri iletimi sağlıyor.

Vodafone ve Oracle, Enterprise Communications Platform (ECP) müşterilerine küresel IoT bağlantısı sunma konusunda stratejik bir ortaklık kurdu. Bu iş birliği, bağlantı ve anlık veri zekası sağlayarak yeni hizmetlerin geliştirilmesinin önünü açıyor.

Oracle’ın uygulama setini desteklemek için Vodafone’un Global SIM kartı kullanılarak, endüstriyel uygulamalarda IoT cihazlarının yönetilmesi sağlanıyor. Bu entegrasyon, bağlantı yönetimi, güvenli cihaz yaşam döngüsü yönetimi ve gelişmiş medya yönlendirme gibi ileri düzey işlevler sunuyor. Vodafone’un geniş IoT ağı, 180’den fazla ülkede yerel düzenlemelere uyum sağlayarak, Oracle müşterilerine küresel ölçekte verimli operasyonlar yürütme imkanı tanıyor.

Vodafone Business IoT CEO’su Erik Brenneis, bu ortaklığın işletmelere küresel çapta büyüme sağlama ve 180’den fazla ülkede uyumlu bağlantı imkanı sunma açısından büyük bir adım olduğunu belirtti. Ayrıca, sağlık, inşaat, enerji gibi sektörlerdeki şirketlerin, anlık bağlantı ile daha verimli çalışacaklarını vurguladı.

Oracle Communications’tan Andrew Morawski ise, “Bağlantı, endüstriyel dönüşümün kalbinde yer alıyor,” dedi. Uçan droneların inşaat sahalarını denetlemesi, hastaların uzaktan izlenmesi ve restoranlarda masada ödeme yapılması gibi senaryoların tümü, güvenli bağlantı ve endüstriye özgü uygulamalarla mümkün. Bu ortaklık, her iki şirketin dijital dönüşümde öncü olmasını sağlayacak.

Vodafone ve Oracle, güvenilir IoT bağlantıları ile sektörlerde yeni iş modelleri ve gelişmiş müşteri deneyimleri sunmayı hedefliyor. Bu iş birliği, dijitalleşme sürecindeki şirketler için önemli bir dönüm noktası oluşturuyor.

vodafone-business-iot-oracle-communications-enterprise-global-internet-of-things-connectivity.jpg

Son Haberler
Burdur'da trafik kazası: Bir ölü, üç yaralı
Burdur'da trafik kazası: Bir ölü, üç yaralı
CHP Samsun'da Mülakat Zulmüne Tepki
CHP Samsun'da Mülakat Zulmüne Tepki
Çocuk kitapları öksüz kaldı: Bruce Degen, 79 yaşında öldü
Çocuk kitapları öksüz kaldı: Bruce Degen, 79 yaşında öldü
İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. 1 ölü, 1 ağır yaralı
İki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. 1 ölü, 1 ağır yaralı
Bursa’da korkutan yangın
Bursa’da korkutan yangın