Vokoloji uzmanı uyardı: Kadın sesini erkeğe dönüştürüyor

Vokoloji Uzmanı İsmail İlter Denizoğlu, sigara içen kadınların ses tonunun 15 yıl içerisinde erkek ses tonuna dönüştüğünü söyledi. Ses bozukluğunun karakter üzerindeki olumsuz etkileri olduğunu anlatan Uzman Dr. İlter Denizoğlu, “Özellikle kadınlardaki ses tellerinde, uzun yıllar sigara içilmesine bağlı olarak doku direnci azalmaktadır. Bu durum erkeklere oranla kadınlarda daha fazla görülmektedir. Sigara içen kadınlarda, belli bir süre sonra ses telinin üzerini örten mukozanın altındaki gevşek dokuda jölemsi tabaka birikmeye başlıyor ve frekans düşüyor. Bu nedenle sesi kalınlaştırıyor” diye konuştu..

Cinsiyet algısında ses tonunun öneminin çok büyük olduğunu ifade eden Dr. Denizoğlu, “Sigara içen kadınlarda ses kalınlaşması 15 yıldan sonra bariz şekilde ortaya çıkıyor. Özellikle sesiyle ilgili bir meslek grubundaki kadınlar bu sorunu daha fazla yaşıyorlar. Kadın telefonda erkek sanılıyor, kendisine ‘buyurun beyefendi’ deniyor. Hem mesleki anlamda ilerlemesini engelliyor hem de özgüven kaybı yaşıyor. Hareketleri de erkekleşiyor. Kişiliğin dışa vurumunu sağlayan en önemli ögelerden biri sestir. Sesin tınısını, insanların bakış açısını değiştirebiliyor” diye konuştu.

TEK ÇARE NE?

Kadınlardaki sigaraya bağlı ses kalınlaşmaları tedavisinin ilaçla veya terapiyle yapılamadığını ifade eden Vokoloji Uzmanı Dr. Denizoğlu, “Bu tedavi için özellikli bir cerrahi uygulanıyor. Tedavi gören kişiler belli bir süre tedavinin ardından kendi ses özelliklerine kavuşuyor. Ses kalınlaşması yavaş yavaş ilerlediği ve buna alışıldığı için fazla anlaşılamıyor. Ancak bir hanımefendi telefonda erkek sanılıyorsa, sorun başlamış demektir” dedi.

İMAJIN YÜZDE KAÇI SES

Sesin toplumsal statü açısından büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Dr. Denizoğlu şunları söyledi:

”Bireylerin sahip olduğu imajın yüzde 80’ini ses oluşturmaktadır. Giyim, makyaj, koku, kıyafet, yakışıklılık ve güzellik unsurlarının hepsi yüzde 20’nin içerisinde yer alır. Ses değişince imajın yüzde 80’i değişmiş olur. Bu nedenle ses sağlığına önem vermeliyiz. Sigara içmek ses tellerini olumsuz etkiler. Mesleğini sesini kullanarak kazanan insanlar en fazla etkilenen gruptur. Ses tellerine dumanı reva görmeyin. Sesi normale dönen kişilerin yaşam kalitesi yükseliyor.”

İHA