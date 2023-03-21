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Voleybol takımı ölümden döndü 

Van’ın Gürpınar ilçesinde sporcuları taşıyan midibüsün sürücüsü kaygan zeminde aracının kontrolünü kaybedince takla atmasına engel olamadı.  Çok sayıda sporcu yaralandı

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 12:55
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Voleybol takımı ölümden döndü 

Voleybol takımı ölümden döndü 
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İHA'nın habmearine göre, Hakkari’den Van istikametine giden 30 AAC 131 plakalı midibüsün sürücüsü Van- Hakkari karayolu üzerindeki Hoşap mevkiinde kayganlaşan yolda aracının kontrolünü kaybetti.

Alparslan Endüstri Erkekler 1. Ligi'nde mücadele eden Hakkari Sportif Faaliyetler Kulübü voleybol takımını taşıyan midibüsün sürücüsü, Gürpınar ilçesinin Hoşap mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı. 

Kazada çok sayıda sporcu yaralanırken, yaralılar bölgeye giden ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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