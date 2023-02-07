Voleybolcu çiftten acı haber geldi. Betül Çoban Çakır ve Bedrettin Çakır hayatını kaybetti

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada;
"Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde voleybolcu çift Betül Çoban Çakır ve Bedrettin Çakır’ın, hayatlarını kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrendik.
Sporcularımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır, camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.
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