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Voleybolcu çiftten acı haber geldi. Betül Çoban Çakır ve Bedrettin Çakır hayatını kaybetti

Türkiye Voleybol Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan voleybolcu çift Betül Çoban Çakır ve Bedrettin Çakır'ın vefat ettiğini bildirdi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 23:25
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Voleybolcu çift Betül Çoban Çakır ve Bedrettin Çakır, depremde hayatlarını kaybetti

Voleybolcu çiftten acı haber geldi. Betül Çoban Çakır ve Bedrettin Çakır hayatını kaybetti
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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada;

"Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde voleybolcu çift Betül Çoban Çakır ve Bedrettin Çakır’ın, hayatlarını kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrendik.

Sporcularımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır, camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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