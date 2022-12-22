﻿Halkbank dörtlü finalde

Kupada Halkbank, yarı finalde Arkas Spor ile eşleşti.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar
Halkbank: Yiğit Gülmezoğlu, Matic, Ma'a, Bruno, Doğukan Ulu, Nimir Abdelaziz (Volkan Döne, Deniz İvgen, Oğuzhan Doğruluk, Mustafa Koç, Yiğit Hamza Aslan)
TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Nevzat Güneş, Hakan Polat, Bardia, Mika, Cüneyt Dağcı (Ümit Demir, Görkem Sertel, İzzet Alp Akkuş, Rahmi Çağlar Aksoy, Baturay Çağan Serçiler)
Setler: 25-17, 21-25, 25-14, 25-15
Süre: 105 dakika (24, 28, 27, 26)
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