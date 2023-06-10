Volkan Demirel bir kez daha gönülleri fethetti

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut’un 13 yaşındaki kızı Alya Savut’u ortaokul mezuniyet töreninde yalnız bırakmadı. Başarılı teknik adam, gösterdiği vefa hareketiyle büyük takdir topladı

Volkan Demirel bir kez daha gönülleri fethetti

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel deprem sonrası yaptığı paylaşımlarla ve yardımlarla dikkat çeken bir isim.

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Ünlü isim son olarak, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk deprem felaketinde Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden sportif direktör Taner Savut'un kızı Cansın Savut'un mezuniyet törenine katıldı.

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Demirel'in mezuniyet töreninde genç kızı yalnız bırakmaması sosyal medyada gündem oldu.

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Törende Volkan Demirel’in Alya Savut için konuşma yapması duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Alya Savut’un aynı okuldan geçen yıl mezun olan ablası Cansın Savut ve annesi Pınar Savut da törende yer aldı.

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