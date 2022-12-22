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Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel'den açıklamalar. ''En iyi şekilde hazırlanıp maçımıza çıkacağız''

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Giresunspor maçında kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışacaklarını ve taraftarları da kesinlikle maça beklediğini söyledi.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 16:35
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Volkan Demirel: En iyi şekilde hazırlanıp maçımıza çıkacağız

Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel'den açıklamalar. ''En iyi şekilde hazırlanıp maçımıza çıkacağız''
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Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında cumartesi günü evinde Giresunspor ile karşılaşacak olan Hatayspor, Osman Çalgın Tesisleri’nde çalışmalarına devam ediyor. Bugün yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, pas ve taktik çalışması ile devam etti. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Antalya kampından sonra bağlantılı olarak Hatay’da da çalışmalarının devam ettiğini, kazanmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.

Demirel, Antalya kampının olumlu geçtiğini ve takımın kampta geçirdiği zamandan memnun olduğunu aktararak, “Antalya kampımız 10 gün boyunca çok güzel geçti. Hazırlık maçlarımızda istediğimiz oyunu planı uyguladık. Son maç Lazio maçında 5-2’lik bir skor gözükebilir ama biz oynadığımız oyundan ne yaptığımızdan gayet emindik. Skora baktığında 2 penaltı, 2 bireysel hata, hatalarda benim istediğim oyun doğrultusunda yapılan hatalardı. Takımın kamp süresince oynadığı oyundan, geçirdiği zamandan memnundum. Bu oyunumuzu, arzumuzu, istediğimizi bu hafta başlayacak olan ikinci periyoda yansıtmaya çalışacağız. Takımımız hazırlanıyor, en iyi şekilde hazırlanıp maçımıza çıkacağız” dedi.

Giresunspor maçını mutlaka kazanmak istediklerini sözlerine ekleyen Volkan Demirel, “Antalya kampından sonra bağlantılı olarak Hatay’da da çalışmalarımız devam ediyor. Biz elimizden geldiği kadarı ile kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışacağız, mücadelemizi edeceğiz. Taraftarlarımızı kesinlikle maça bekliyoruz, bu haftanın en önemli konusu bu. Artık bir yola çıkan Hatay var, bu yolda yalnız yürümek zor oluyor. Bu yolda yürürken, tüm Hataylıları stadımıza bekliyorum. Onlar gelirse bizim daha rahat kazanacağımız maç olacak” şeklinde konuştu.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Mehdi Boudjemaa’nın cezalı olduğunu, başka sakat veya cezalı futbolcusunun bulunmadığını hatırlatarak, “Hepsi çok şükür geri döndü, benim işim zorlaşıyor şimdi de tabii ki. Kadromuz çok geniş ama onlar iyi olsun, ben zorlaşayım. Ben elimden geldiği kadar adaletli bir şekilde kafamdaki 11'i oluşturup sahaya çıkarmaya çalışacağım” değerlendirmesinde bulundu.

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