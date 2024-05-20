Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel boşanıyor

Hatayspor teknik direktörlüğü görevinden ayrılan Volkan Demirel'in özel hayatında da ayrılığın eşiğinde olduğu ortaya çıktı.

Sürpriz haberi Sabah gazetesinden Bülent Cankurt verdi. Cankurt, "Eylül 2010'da evlenen, Şubat 2014'te Yade, Ağustos 2017'de de Yeda adını verdikleri kızlarını kucaklarına alan çiftin arasına ne girdi bilmiyorum ama Zeynep Demirel'in, boşanmak için mahkemeye başvurduğunu öğrendim" diye yazdı.

Haberi öğrendiğinde şaşırdığını belirten Cankurt, "Yakın çevrelerinden hep çok mutlu bir çift olduklarını duyduğum Volkan ile Zeynep'in boşanacak olmasına hakikaten çok şaşırdım. Bir söylentiye göre de, Zeynep aslında daha önce boşanmak istemiş ama birlikte Hatay depremini yaşadıkları için deprem yaralarıyla birlikte evliliğindeki yaraları da sarmaya çalışmış ama olmamış. Ne diyeyim, her ikisi için de hayırlısı olur inşallah" ifadelerini kullandı.