Volkan Demirel ve Gökhan Zan’a TFF’den ödül

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2022-23 sezonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri Töreni'nde Volkan Demirel ve Gökhan Zan'a büyük onur.

Volkan Demirel ve Gökhan Zan’a TFF’den ödül

TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulunun Süper Lig ve 1. Lig kapsamında takım, futbolcu, teknik direktör, başkan/yönetici ve taraftar olmak üzere 5 kategoride yaptığı değerlendirme sonucu ödüle layık görülenler belirlendi.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törene, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.

İŞTE VERİLEN ÖDÜLLER:

Törende kategorilere göre ödüle layık görülenler şöyle:

Süper Lig en centilmen takım: Konyaspor

Süper Lig en centilmen teknik direktör: Volkan Demirel (Atakaş Hatayspor)

Süper Lig en centilmen taraftar: Alanyaspor

Süper Lig en centilmen futbolcu: Ferhat Kaplan (Giresunspor)

1. Lig en centilmen takım: Pendikspor

1. Lig en centilmen teknik direktör: Hüseyin Eroğlu (Yılport Samsunspor)

1. Lig en centilmen yönetici: Cumhur Genç (Sakaryaspor

1. Lig en centilmen futbolcu: Marco Paixao (Altay)

En iyi sosyal sorumluluk projesi: Beşiktaş

Fair Play Kurulu Özel Ödülleri: Altınordu Futbol Akademisi (ALFA), Kulüpler Birliği Vakfı, Volkan Demirel ile Gökhan Zan, Atiba Hutchinson.

Öne Çıkanlar
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 72 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Son Haberler
X’te şimdi de beğeni animasyonu değişiyor Teknoloji - Otomotiv
X’te şimdi de beğeni animasyonu değişiyor
Yalı Çapkını oyuncusu acı haberi sosyal medyadan duyurdu Magazin
Yalı Çapkını oyuncusu acı haberi sosyal medyadan duyurdu
Yüksekova'da sel sonrası hasar tespiti Güncel
Yüksekova'da sel sonrası hasar tespiti
Koca ilçe hastanelik oldu. Salgın hastalık alarmı Sağlık
Koca ilçe hastanelik oldu. Salgın hastalık alarmı
Galatasaray’da torpil skandalı ortaya çıktı. Ayhan Akman taktik değiştirtti Spor
Galatasaray’da torpil skandalı ortaya çıktı. Ayhan Akman taktik değiştirtti
Çin’in haritası kriz çıkardı: Ülkeler birbirine girdi Dünya
Çin’in haritası kriz çıkardı: Ülkeler birbirine girdi
Güldür Güldür Mesut dünya evine girdi. Düğün töreninde duygusal anlar yaşandı Kültür Sanat
Güldür Güldür Mesut dünya evine girdi. Düğün töreninde duygusal anlar yaşandı