Volkan Demirel'den istifa kararı. Hatayspor şoke oldu

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'le ilgili ortaya atılan bir idda kulüpte ve ilde şok etkisi yarattı.

TRT Spor'daki haberde Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in Galatasaray maçının ardından istifa etmeyi düşündüğü belirtildi.

Haberde 42 yaşındaki teknik adamın bu kararının skorlardan bağımsız olduğu, mental yorgunluktan kaynaklandığı ifade edildi..

Hatayspor, Süper Lig'de geride bu sezon 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı. Son 3 maçında rakiplerine mağlup oldu.

Volkan Demirel'in Hatayspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.