Volkan Demirel'den istifa sinyali. Yenilgi sonrası sitem dolu açıklama

Süper Lig'de Hatayspor, ligin son sırasında yer alan İstanbulspor'a 3-0 kaybetti.

Teknik direktör Volkan Demirel, bu mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

Sözlerine İstanbulspor'u tebrik ederek başlayan Demirel, "İstanbulspor'u tebrik ederim. Güzel bir oyunla bizi 3-0 yendiler. Benim kabul etmeyeceğim bir mağlubiyet. Bizim için final maçıydı. Nefes alabileceğimiz bir maçtı ama nefes alma fırsatını yaratamadık kendimize.'' ifadelerini kullandı.

AYRILIK SİNYALİ

Alınan mağlubiyet sonrası bir karar vereceğini açıklayan Volkan Demirel, ''Oyuncularımın da sahadaki performansı çok kötü olan bir takım vardı. İstanbulspor gibi zor durumda olan bir takıma karşı böyle bir mağlubiyeti kabul etmiyorum. Bununla ilgili düşüncelerimizi anlatacağız. Konuştuktan sonra karar vereceğim." dedi.