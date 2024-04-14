Volkan Demirel'den istifa sinyali. Yenilgi sonrası sitem dolu açıklama

Kaynak: Haber Merkezi
Volkan Demirel'den istifa sinyali. Yenilgi sonrası sitem dolu açıklama
Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, İstanbulspor'a kaybettikleri 3-0'lık maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de Hatayspor, ligin son sırasında yer alan İstanbulspor'a 3-0 kaybetti.

Teknik direktör Volkan Demirel, bu mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

Sözlerine İstanbulspor'u tebrik ederek başlayan Demirel, "İstanbulspor'u tebrik ederim. Güzel bir oyunla bizi 3-0 yendiler. Benim kabul etmeyeceğim bir mağlubiyet. Bizim için final maçıydı. Nefes alabileceğimiz bir maçtı ama nefes alma fırsatını yaratamadık kendimize.'' ifadelerini kullandı.

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AYRILIK SİNYALİ
Alınan mağlubiyet sonrası bir karar vereceğini açıklayan Volkan Demirel, ''Oyuncularımın da sahadaki performansı çok kötü olan bir takım vardı. İstanbulspor gibi zor durumda olan bir takıma karşı böyle bir mağlubiyeti kabul etmiyorum. Bununla ilgili düşüncelerimizi anlatacağız. Konuştuktan sonra karar vereceğim." dedi.

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