Volkan Demirel'den Trabzonspor maçı için flaş açıklama: Bitsin istedim

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Volkan Demirel'den Trabzonspor maçı için flaş açıklama: Bitsin istedim
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trabzonspor mağlubiyetini değerlendirdi.

Trabzonspor deplasmanında 2-0'lık skorla yenilen Hatayspor, Süper Lig'de 3 maç sonra mağlubiyetle tanıştı.
Teknik direktör Volkan Demirel karşılaşmanın ardından çarpıcı sözler sarf etti.
Düşündüklerinin sahaya yansımadığını dile getire Demirel, "İşin açıkçası ilk yarının bir an önce bitmesini istedim. Bu sezonun en kötü maçıydı bizim adımıza. 75 dakika boyunca hiçbir şey yapamadık. Bunun nedenini sorguluyorum. Konsantre olmak için her şey mevcuttu. Bahanelerin arkasına sığınmak istemiyorum. Oyunla ilgili aklı selim bir şekilde düşüneceğiz" dedi.

İlgili Haberler
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali açıklandı. Oran herkesi şaşırttı
Son Haberler
Beşiktaş’ta korkutan yangın Yerel Haberler
Beşiktaş’ta korkutan yangın
Emekliler için açıldı. Emre Ulaş seçim yaklaştıkça vaatlerin evrimini çizdi Karikatür
Emekliler için açıldı. Emre Ulaş seçim yaklaştıkça vaatlerin evrimini çizdi
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi. 1 ölü 37 yaralı Gündem
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi. 1 ölü 37 yaralı
İmamoğlu'na taşlı saldırı davası bir kez daha ertelendi. Bilirkişi raporları sanıkları yalanladı Gündem
İmamoğlu'na taşlı saldırı davası bir kez daha ertelendi. Bilirkişi raporları sanıkları yalanladı
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali açıklandı. Oran herkesi şaşırttı Spor
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali açıklandı. Oran herkesi şaşırttı
Fox TV'de bugün yeni dönem başlıyor. Medyada bir devir kapanıyor Gündem
Fox TV'de bugün yeni dönem başlıyor. Medyada bir devir kapanıyor
Alevlerin arasında kalan genç hayatını kaybetti Gündem
Alevlerin arasında kalan genç hayatını kaybetti