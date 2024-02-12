Volkan Demirel'den Trabzonspor maçı için flaş açıklama: Bitsin istedim

Trabzonspor deplasmanında 2-0'lık skorla yenilen Hatayspor, Süper Lig'de 3 maç sonra mağlubiyetle tanıştı.

Teknik direktör Volkan Demirel karşılaşmanın ardından çarpıcı sözler sarf etti.

Düşündüklerinin sahaya yansımadığını dile getire Demirel, "İşin açıkçası ilk yarının bir an önce bitmesini istedim. Bu sezonun en kötü maçıydı bizim adımıza. 75 dakika boyunca hiçbir şey yapamadık. Bunun nedenini sorguluyorum. Konsantre olmak için her şey mevcuttu. Bahanelerin arkasına sığınmak istemiyorum. Oyunla ilgili aklı selim bir şekilde düşüneceğiz" dedi.