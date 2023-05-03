Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'den seçim paylaşımı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Fenerbahçe’nin ünlü kalecisi, Hatayspor’un teknik direktörü Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever Demirel, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

6 Şubat'ta Hatay'da olan ve büyük depremde herkes gibi zor günler geçiren Sever, seçim öncesi bir paylaşımda bulundu.

''TA Kİ 6 ŞUBAT'A KADAR...''

"Burayı eğlence amaçlı kullanılan bir platform olarak gördüm hep (ki öyle), hiç ciddiye almadım hep küçümsedim. Ta ki 6 Şubat'a kadar. O kadar çok insana dokunabildim, fayda sağlayabildim ki buradan, ben bile şaşırdım. Bu yüzden bir kişiye bile dokunsam benim için kârdır. Dil sevgi olsun, kalem barış…" diyerek uzun uzun düşüncelerini paylaşan Zeynep Sever Demirel, seçime dair fikirlerini de dile getirdi:

"Kime oy vereceğini sen bilirsin. Ben benim gibi düşünmeyenden nefret etmeyeceğim. Sen de etme. Hükümetler gelir hükümetler gider."

''Ben siyasetten haz etmem, siyasetçilerden de (nadir istisnalar hariç) genelde hoşlanmam. Fakat bu bilmediğim, ilgilenmediğim anlamına gelmez. Bilakis ilgiliyim. Çok okuma yapmışımdır bu konularda. Antipatimin temel sebebi de budur.''

''Fakat her konuda olduğu gibi ''merakımı'' bana anlatılanlarla veya ana akım medya yoluyla sunulanlarla değil, kendim araştırma yöntemiyle giderdim şimdiye kadar. Ülke siyasetinin geçmişine de şimdisine de kendimce epey hakim olduğumu düşünürüm.

Yakında bir seçim var. Bu sebeple yazdıklarım bir seçmen olarak,partilerden siyasi görüşlerden bağımsız tavsiyem,kendime de hatırlatmamdır...''