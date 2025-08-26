Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den mest eden paylaşım

Zeynep Sever Demirel, sosyal medyada paylaştığı kızı Yasmin ile spor yaptığı anlarla dikkat çekti. 2010 yılında ünlü kaleci Volkan Demirel ile evlenen ve geçtiğimiz aylarda üçüncü kez anne olan Zeynep Sever Demirel, fit görünümü ve enerjisiyle takipçilerini etkiledi. Çiftin Yasmin adını verdikleri bebekleri, ailenin neşe kaynağı oldu.

ÜÇÜNCÜ KEZ ANNE OLMANIN MUTLULUĞU

Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz aylarda üçüncü çocuğunu kucağına alarak anne olmanın sevincini bir kez daha yaşadı. Doğum sonrası kilolarından kurtulmak için spora yönelen Demirel, azmiyle örnek oluyor.

Sosyal medyada sıkça hayatından kesitler paylaşan Demirel, bu kez kızı Yasmin ile spor salonunda geçirdiği keyifli anları takipçileriyle buluşturdu.

YASMİN’LE ENERJİ DOLU ANLAR

Paylaşılan görüntülerde, Zeynep Sever Demirel’in minik kızı Yasmin ile spor yaparken neşeli anlar yaşadığı görülüyor. Anne-kız arasındaki bu sevimli bağ, takipçilerden büyük beğeni topladı. Demirel’in doğum sonrası formuna hızla kavuşması, sağlıklı yaşam ve sporun önemine dikkat çekiyor.