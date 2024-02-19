Volkan Demirel'in Hatay cevabı Özgür Özel'i şok etti

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Volkan Demirel'in Hatay cevabı Özgür Özel'i şok etti
CHP'de adaylığı tartışma yaratan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yerine başka bir isim bulma çabası sürerken Volkan Demirel iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Parti yönetiminin en son Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e "Gel Hatay'da adayımız ol" teklifinde bulunduğu belirtildi.
6 Şubat depremlerinde bölge halkının yanında olan başarılı teknik adamın da CHP'den gelen teklifi "Ben futbolcuyum, siyasetten anlamam" diyerek reddettiği iddia edildi.

KRİTİK GÖRÜŞME YAPILDI

Lütfü Savaş'ın CHP'den tekrar aday olması, protestolar nedeniyle zorlaştı. Savaş, bugün öğlen saatlerinde CHP lideri Özgür Özel ile görüştü. Özel ile görüşmesi sonrası açıklama yapan Savaş "Yarın çok büyük bir miting yapacağız. Yarın Hatay halkıyla, ne yapacağımızı konuşacağız" dedi.

ÖZEL, DEĞİŞİKLİK SİNYALİ VERDİ

Özgür Özel, bugün sabah saatlerinde katıldığı canlı yayında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığında değişiklik yapılacağı sinyalini şu sözlerle verdi:

"Hatay'da olanları dikkatle inceliyoruz. Hatay'da 5 anket yaptık. En doğru adayı seçmek için anketi yaptık. Cumartesi günü gece anket yaptık.

Birazdan Lütfü Savaş'la konuşacağım, elimizdeki anketi Lütfü Bey'le paylaşacağım. Anket şunu gösteriyor; Lütfü Bey'in onayıyla başka bir alternatif sunarsak seçimi kazanacağımızı gösteriyor. Böyle yapmaz, Hatay'ın sesini duymazsak biraz zorlanacağımızı gösteriyor."

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