Volkan Demirel'in yeni ünvanı belli oldu

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e, Hatay Büyükşehir Belediye Meclisince fahri hemşehrilik beratı verildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Meclis toplantısında 6 Şubat 2023'teki depremlerde yardım çağrısında bulunan ve Hatay halkını yalnız bırakmayan Demirel'e fahri hemşehrilik ünvanı verilmesi kararının alındığı belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın düzenlenen törenle fahri hemşehrilik beratını Volkan Demirel'e verdiği bildirildi.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen Savaş, depremlerin ardından yanlarında yer alan Demirel'e teşekkür etti.

Volkan Demirel de kendisine verilen fahri hemşehrilik beratı dolayısıyla teşekkür ederek, "İnşallah, hemşehrilerimize ve Hatay'a yakışır bir şekilde hareket ederim. Bundan sonra da Hataylıları her zaman mutlu etmeye, onların sesi olmaya çalışırız. Bu sezonu da başarılı bir şekilde bitirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.