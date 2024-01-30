Volkan Konak, sosyal medya hesabından "Beni silin, ben yokum" şeklindeki açıklamaları müziği bırakacağına dair bir açıklama olarak yorumlandı. Volkan Konak sosyal medyada müziği bıraktığı haberlerine yanıt verdi. Peki, Volkan Konak kimdir? Volkan Konak kaç yaşında nereli?

VOLKAN KONAK KİMDİR?

Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Maçka'da tamamladıktan sonra, öğretmeninin teşvikiyle 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1988 yılında konservatuvarı bitirip aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Halk Müziği üzerine Sosyal Bilimler yüksek lisans eğitimine başladı ve 1991 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Sanat ve müzik hayatına 1989 yılında Maçka yöresinde yaptığı derleme çalışmalarını topladığı "Suların Horon Yeri" adlı müzik albümüyle başladı. Daha sonra beste çalışmalarına yönelerek Nâzım Hikmet, Yaşar Miraç, Ömer Kayaoğlu, Sunay Akın, Sabahattin Ali gibi şairlerin eserlerini besteleyerek müziğini, tarzını belirledi. Karadeniz müziğini evrensel müzik formlarıyla buluşturarak özgün bir tarz yarattı.

Volkan Konak'ın önemli albümlerinden biri olan "Efulim"i 1993 yılında çıkardı ve müzikseverlerle buluşturdu. Ardından 1994 yılında "Gelir misin Benimle" adlı albümü, 1998 yılında "Pedaliza" albümü geldi. 1998'den itibaren çıkardığı albümlerde Karadeniz dışında İç Anadolu, Doğu Anadolu, Ege ve Kıbrıs yörelerinden de türküler seslendirdi.

Çernobil faciasının Türkiye ve özellikle Karadeniz Bölgesi üzerindeki etkilerini araştırarak belgeleyen Konak, bu konudaki çalışmalarını derleyip sunarak dikkat çekti. Kanserden kaybettiği yakınları nedeniyle duygusal bir bağa sahip olan sanatçı, ablası Nuran Bahçekapılı'nın sözlerini yazdığı "Cerrahpaşa" adlı eseri babası için besteledi.

Volkan Konak, müziğinin yanı sıra şiirsel yönüyle de tanınır. Konserlerinde şarkılarının yanı sıra birçok şairden şiirler de okur. Sanatçı, 2009 yılında "Mimoza" adlı albümüyle müzikseverlerle buluştu ve bu albümünde "Göklerde Kartal Gibiydim", "Mimoza Çiçeği" ve "Yarim Yarim" gibi parçalar yer aldı.