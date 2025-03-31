Volkan Konak'a ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu: Meğer 20 yıl önce...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Volkan Konak'a ilk müdahaleyi yapan doktor konuştu: Meğer 20 yıl önce...

Karadeniz’in asi evladı ani ölümüyle Türkiye’yi yasa boğdu. Hem siyasi isimlerden hem de sanat dünyasından birçok duygusal mesaj paylaşıldı. Konak’a ilk müdahaleyi yapan doktorun vedası ise yürekleri dağladı.

Volkan Konak 58 yaşında KKTC’deki konserinde rahatsızlanması sonucu hayatını kaybetti. Konak’a ilk müdahale orada bulunan izleyiciler tarafından yapıldı. İlk müdahaleyi yapan doktor ise tanıdık çıktı. Meğer 20 yıl önce karşılaşmışlar. Doktor Ahmet Görkem Yasak sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yürekleri yaktı.

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Konak’ın fenalaştığı anda ilk müdahale konseri izlemeye gelen doktorlar tarafından yapıldı. O doktorlardan biri de Ahmet Görkem Yasak'tı. Yasak, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuduğu yıllarda Volkan Konak’la karşılaşmış ve o anısını Instagram hesabından paylaştı.

Yasak şu paylaşımı yaptı:

“20 sene önceydi... Kaldığımız öğrenci yurduna gelip 'Gençler bir şeye ihtiyacınız olduğunda beni direkt arayın' diye telefonunu vermiştin. Yardımcı olduğun o genç büyüdü, doktor oldu; son anlarında seni kurtarmaya çalıştı. Mağusa limanı türküsünü en güzel sen söylüyordun. Mağusa’da aramızdan ayrılman hiç olmadı.

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Güle güle Kuzeyin oğlu. Seni hiç unutmayacağız, Allah rahmet eylesin. "

“Yarım saat sonra kalp masajı yapacağımızı bilmeden dinledik seni. Yaptığımız her şeye rağmen seni kurtaramadık, keşke böyle erken olmasaydı…”

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