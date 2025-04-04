Volkan Konak'a yapılan ilk müdahalenin görüntüleri ortaya çıktı! Sahnede fenalaşmıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

KKTC'de konser verdiği sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Volkan Konak hayatını kaybetmişti. Volkan Konak'ın rahatsızlandığı sırada sahnede yapılan ilk müdahalenin görüntüleri ortaya çıktı.

Karadeniz’in asi evladının ani ölümü tüm Türkiye’yi yasa boğarken, sahnede Volkan Konak’a yapılan ilk müdahale ortaya çıktı.

58 yaşındaki usta sanatçı Volkan Konak, KKTC'nin İskele kentinde bir otelde konser verirken sahnede kalp krizi geçirip kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde 31 Mart saat 00.42 sıralarında hayatını kaybetmişti.

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Konak'ın ölümüne ilişkin açıklama yapan KKTC Sağlık Bakanlığı, basında iddia edildiği gibi sağlık ekiplerinin uzaktan gelmediği, en yakın merkez olan İskele'den konserin yapıldığı otele intikal ettiği belirtildi. Olay yerine ulaşan doktor, hemşire ve şoförden oluşan ekibin sanatçı Konak'a gerekli tüm tıbbi müdahaleleri yaptığı dile getirildi.

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MÜDAHALENİN İLK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu açıklamanın ardından Volkan Konak'a yapılan ilk müdahalenin görüntüleri ortaya çıktı.

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