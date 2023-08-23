Volkan Konak'ın 30 yıl sonra düğün yapmasının nedeni ortaya çıktı

1992 yılında Selma Konak'la evlenirken parası olmadığı için düğün yapamayan Volkan Konak bu hayalini 30. evlilik yıldönümlerinde gerçekleştirdi.

Volkan Konak'ın 30 yıl sonra düğün yapmasının nedeni ortaya çıktı

Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından Volkan Konak, 1992 yılında Selma Konak ile nikah masasına oturdu. Evlendiği dönem maddi imkansızlıklar yaşayan ikili, 30 yıl sonra düğün yaptı.

2q3a4953.jpg

Evlendikleri dönemde maddi imkansızlık yaşayan çift, sade bir nikahla evlenmişti. 3 çocuk sahibi olan Konak çifti, hayallerini 30 yıl sonra gerçekleştirerek bir düğün yaptı.

2q3a6549.jpg

Kır düğünü tercih eden ikiliden Selma Konak, tüy ve işlemeli detaylı gelinlik tercih ederken Volkan Konak da siyah ve beyaz renklerin hakim olduğu bir damatlık giydi.

volkan-konak-esiyle-31-yil-sonra-dugun-yapti-16254663-4283-m.jpg

Düğün mekanına girerken ayakkabısının azizliğine uğrayan Selma Konak, yolda yürümekte güçlük çekti.

polat-ahsen-yagci-selma-volkan-konak.jpg

Düğüne girişte birkaç kez durarak ayakkabısı ve elbisesini toparlamaya çalışan Konak zor anlar yaşayınca ilk dansı da yarıda kesmek zorunda kaldılar.

volkan-selma-konak.jpg

"HAYALLERİNDEKİ DÜĞÜNÜ YAPTILAR"

Çifti mutlu gününde yalnız bırakmayan yapımcı Polat Yağcı, "Bir ömrü birlikte geçirip üç evlat yetiştirdiler. Evlendikleri zaman şartlar hayallerindeki düğünü yapmalarına imkan vermemişti ama Kuzeyin Oğlu aklına koymuştu bir kere… İmza attıkları günün üstünden 25 yıl geçse de, o bugün 'Kadınım' dediği eşine harika bir düğün yaptı… Biz de buna şahitlik ettik. Büyük keyif! Bir yastıkta kocayın Volkan&Selma" ifadelerini kullandı.

mal-derin-volkan-selma-volkan.jpg

Volkan Konak 1992 yılında evlendiği Selma Konak'tan dünyaya gelen çocuklarına sırasıyla 'Şimal', 'Volkan' ve 'Derin' adlarını verdiler.

tugce-kandemir.jpg

İlgili Haberler
Volkan Konak'tan vize tepkisi. Almanya konseri iptal oldu
Volkan Konak'tan sığınmacı tepkisi. 'Kuzey'in Oğlu' isyan etti
Volkan Konak gençlere sandık çağrısı yaptı
Volkan Konak, "Allah ile aldatanlar" diye isyan etti: Yağlı saçlı, dişleri ve sicili paslı kişileri açıkladı
Öne Çıkanlar
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Tadic'ten İsmail Kartal'a özel istek. Tecrübeli teknik adamın cevabı belli oldu Spor
Tadic'ten İsmail Kartal'a özel istek. Tecrübeli teknik adamın cevabı belli oldu
Cezayir Dışişleri Bakanı, Nijer'deki kriz için ECOWAS ülkeleri turuna çıkıyor Dünya
Cezayir Dışişleri Bakanı, Nijer'deki kriz için ECOWAS ülkeleri turuna çıkıyor
Rüyada paşa görmek ne demek? Rüyada paşa görmenin anlamı nedir? Rüya Tabirleri
Rüyada paşa görmek ne demek? Rüyada paşa görmenin anlamı nedir?
Gece uyandıran boyun ağrısına dikkat. Uzmanı uyardı Sağlık
Gece uyandıran boyun ağrısına dikkat. Uzmanı uyardı
Enflasyon üreticiyi vurdu. Fiyatlar beklentinin çok altında kaldı Ekonomi
Enflasyon üreticiyi vurdu. Fiyatlar beklentinin çok altında kaldı
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı Güncel
Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı
Siirt'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Güncel
Siirt'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı