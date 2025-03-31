Volkan Konak'ın cenaze töreni belli oldu

Türk müzik dünyasında önemli bir yer edinen yapımcı ve Poll Production'ın kurucusu Polat Yağcı, Volkan Konak’ın cenaze programını “tüm sevenlerine duyurulur” diyerek şu paylaşımı yaptı:

CENAZESİ YARIN

Usta sanatçı Volkan Konak, yarın Levent Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak namazın ardından memleketinde toprağa verilecek.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye gönderilecek olan Volkan Konak’ın, Trabzon’un Maçka ilçesinde babasının yanına defnedileceği duyuruldu.

Türkiye’nin Gazimağusa Başkonsolosluğu cenaze sürecini yakından takip ederken, Volkan Konak için Çarşamba günü Trabzon Maçka’daki aile kabristanında cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.