Volkan Konak'ın şarkısını söylerken kalbi durdu! Büyük hayranıydı

Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Türk Sanat Müziği Korosu tarafından dün akşam Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi'nde 'Hoş geldin Bahar' konseri gerçekleştirildi.

Kıbrıs’taki konserinde rahatsızlanıp hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın anısına da bir şarkı seslendirilmeye başlandı. O sırada koronun arka sırasında duran korist Mehmet Gündoğdu, bir anda yere yığıldı.

DURAN KALBİ YENİDEN CANLANDIRDI

Mehmet Gündoğdu’na ilk müdahaleyi kendisi gibi korist olan Şükrü Yenice yaptı. İç hastalıkları ve hematoloji uzmanı Yenice, Gündoğdu'na kalp masajı yaptı. Yenice, Gündoğdu'nun duran kalbini yeniden çalıştırdı.

Kalp masajıyla hayata geri dönen Mehmet Gündoğdu, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre tedavi altında olan Gündoğdu daha sonra taburcu edildi.

VOLKAN KONAK’IN BÜYÜK HAYRANI ÇIKTI

Nazilli Sümerbank Fabrikası'ndan emekli olan ve uzun yıllardır Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Türk Sanat Müziği Korosu'nda korist ve solistliğin yanı sıra saz ekibinde de görev yapan Mehmet Gündoğdu'nun Volkan Konak hayranı olduğu öğrenildi.