Volkan Konak'tan vize tepkisi. Almanya konseri iptal oldu

Son dönemde Türkiye vatandaşlarına verilen Schengen ve diğer vizelerdeki ret sayılarındaki artış devam ediyor. Pandeminin ardından yeniden hızlanan başvurulara AB ve diğer ülkelerden çok fazla ret cevabı geliyor.

Vize engeline sanatçı Volkan Konak da takıldı. Konak, Almanya’dan vize için reddedildiğini ve bu nedenle konserini iptal etmek zorunda kaldığını duyurdu.

Volkan Konak Almanya'dan ret cevabı aldıktan sonra Twitter’da paylaşım yaparak şunları dedi: “Sevgili dostlar, dünyanın her yerinde konser veren bizler, Türkiye’ye giriş yapan, sayısı belli olmayan, ne olduğu belirsiz kişilere vatandaşlık verildiğinden artık Avrupa’ya bile vize alamıyoruz ve Almanya’dan iki kez vize için red aldık. Dolayısıyla mayıs ayı Almanya konserimizi iptal ettik. Dinleyicilerimizden özür diliyoruz. Ne diyeyim yazıklar olsun.”