Volkan - Zeynep Demirel çiftinden 3. bebek müjdesi geldi

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Volkan - Zeynep Demirel çiftinden 3. bebek müjdesi geldi

Boşanacağı iddialarıyla gündeme gelen Volkan Demirel ile Zeynep Sever Demirel'in 3.bebeği beklediği öne sürüldü.

Sosyal medyada yayıncılık yapan @muhabironline'ın özel haberine göre, Volkan Demirel - Zeynep Sever Demirel çiftiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

2010 yılında evlenen Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel'in boşanacağı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

3.ÇOCUK İDDİASI

İki çocuk sahibi olan Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel'in 3.bebeği beklediği iddia edildi.

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BOŞANMA İDDİALARINI YALANLAMIŞLARDI

13 yıldır evli olan Demirel çiftiyle ilgili geçtiğimiz günlerde boşanma iddiaları çıkmış ancak Volkan Demirel, konuyla ilgili sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı.

DEMİREL ÇİFTİNDEN AÇIKLAMA

Demirel, "Boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil" diyerek birlikte sabah kahvesi içtikleri pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Zeynep Demirel de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Boşanma gibi bir durum yok" ifadelerini kullanmıştı.

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