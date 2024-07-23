Volkanik hareketlenme panik yarattı

Sena Özkan
Volkanik hareketlenme panik yarattı

Yellowstone Milli Parkı’ndaki Bisküvi Havzası’nda meydana gelen büyük patlama, volkanik hareketlenme olarak nitelendirildi.

ABD’nin ünlü Yellowstone Milli Parkı’nda bulunan Bisküvi Havzası’nda, büyük bir patlama meydana geldi. Bilim insanları, olayın volkanik bir hareketlenmeden kaynaklandığını belirtti. Patlama sonucu oluşan şiddetli sarsıntılar ve sıcak su püskürmeleri, bölgedeki tahta yürüyüş yolunu tamamen kullanılmaz hale getirdi. Patlamanın etkileri sadece tahta yürüyüş yoluyla sınırlı kalmadı. Parkın çeşitli bölgelerinde oluşan buhar ve sıcak su fışkırmaları, çevredeki bitki örtüsüne ve yaban hayatına da zarar verdi. Ayrıca, patlama sonrası havza genelinde sıcaklık ve buhar seviyelerinde ani artışlar kaydedildi.

ekran-resmi-2024-07-23-23-34-45.png

Yellowstone Milli Parkı, dünya çapında bilinen ve jeotermal aktiviteleriyle ünlü bir bölge. Bu tür patlamalar, parkın jeotermal özelliklerinin doğal bir parçası olarak kabul ediliyor, ancak bu denli büyük ve ani patlamalar ender yaşanıyor. Park yetkilileri, benzer olayların gelecekte de yaşanabileceğini, bu nedenle ziyaretçilerin park içindeki uyarı ve güvenlik işaretlerine dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Patlamanın ardından, Yellowstone Milli Parkı yönetimi, bölgedeki jeotermal aktiviteleri daha yakından izlemek ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak için ek güvenlik tedbirleri alacaklarını duyurdu. Ayrıca, patlama sonrası tahrip olan tahta yürüyüş yolunun onarımı ve yeniden inşası için çalışmaların başlatılacağını belirtti.

Yellowstone Milli Parkı’nda yaşanan bu büyük patlama, doğanın gücünü ve öngörülemezliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu olay, parkın jeotermal özelliklerine ve volkanik aktivitelere olan ilgiyi artırırken, ziyaretçilerin de bu doğa harikası alanları keşfederken dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyor.

İlgili Haberler
Göreme'de bir otel alev alev yandı
Göreme'de bir otel alev alev yandı
Son Haberler
Sivas'ta iki otomobil birbirine girdi. 6 yaralı Yerel Haberler
Sivas'ta iki otomobil birbirine girdi. 6 yaralı
Selçuk Geçer dolarda kopacak kıyameti açıkladı. 5 ay sonra... Ekonomi
Selçuk Geçer dolarda kopacak kıyameti açıkladı. 5 ay sonra...
2024 emniyet müdürü ve emniyet amiri atamaları gerçekleştirildi Gündem
2024 emniyet müdürü ve emniyet amiri atamaları gerçekleştirildi
Mourinho dayanamadı. Maç sonu patladı Spor
Mourinho dayanamadı. Maç sonu patladı
Elektrik ve doğalgaz sayaçlarına bu işlemi yaptırmayanlar 10 bin TL ceza ödeyecek Ekonomi
Elektrik ve doğalgaz sayaçlarına bu işlemi yaptırmayanlar 10 bin TL ceza ödeyecek
Haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu Yerel Haberler
Haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Resmi İlanlar
Sultan 2.Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi