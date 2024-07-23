Volkanik hareketlenme panik yarattı

ABD’nin ünlü Yellowstone Milli Parkı’nda bulunan Bisküvi Havzası’nda, büyük bir patlama meydana geldi. Bilim insanları, olayın volkanik bir hareketlenmeden kaynaklandığını belirtti. Patlama sonucu oluşan şiddetli sarsıntılar ve sıcak su püskürmeleri, bölgedeki tahta yürüyüş yolunu tamamen kullanılmaz hale getirdi. Patlamanın etkileri sadece tahta yürüyüş yoluyla sınırlı kalmadı. Parkın çeşitli bölgelerinde oluşan buhar ve sıcak su fışkırmaları, çevredeki bitki örtüsüne ve yaban hayatına da zarar verdi. Ayrıca, patlama sonrası havza genelinde sıcaklık ve buhar seviyelerinde ani artışlar kaydedildi.

Yellowstone Milli Parkı, dünya çapında bilinen ve jeotermal aktiviteleriyle ünlü bir bölge. Bu tür patlamalar, parkın jeotermal özelliklerinin doğal bir parçası olarak kabul ediliyor, ancak bu denli büyük ve ani patlamalar ender yaşanıyor. Park yetkilileri, benzer olayların gelecekte de yaşanabileceğini, bu nedenle ziyaretçilerin park içindeki uyarı ve güvenlik işaretlerine dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Patlamanın ardından, Yellowstone Milli Parkı yönetimi, bölgedeki jeotermal aktiviteleri daha yakından izlemek ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak için ek güvenlik tedbirleri alacaklarını duyurdu. Ayrıca, patlama sonrası tahrip olan tahta yürüyüş yolunun onarımı ve yeniden inşası için çalışmaların başlatılacağını belirtti.

Yellowstone Milli Parkı’nda yaşanan bu büyük patlama, doğanın gücünü ve öngörülemezliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu olay, parkın jeotermal özelliklerine ve volkanik aktivitelere olan ilgiyi artırırken, ziyaretçilerin de bu doğa harikası alanları keşfederken dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyor.