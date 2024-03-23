Volkanik patlamalar gerçekten sorun teşkil ediyor mu?

Geçtiğimiz yılın Kasım ayında, İzlanda'nın güneybatısında meydana gelen binlerce küçük depremle birlikte, Svartsengi jeotermal santralinin yakınlarında, 14 kilometrelik bir çatlak boyunca magma yüzeye doğru hareket etti.

Bu olay, Grindavik kasabasını baştan sona bölen geniş yarıkların oluşmasına neden oldu.

Aynı ay içerisinde, İtalya'nın Sicilya adasında bulunan Etna Yanardağı'nın patlaması sonucu, çevre kasabalara kül yağdı.

Ancak bu olaylar yalnızca buzdağının görünen kısmı. Dünya çapında, Filipinler'deki Mayon ve Taal, Guatemala'daki Santa Maria, Kolombiya'daki Nevado del Ruiz ve Endonezya'daki Anak Krakatau da dahil olmak üzere, 45'ten fazla yanardağ aktif olarak faaliyet göstermeye devam ediyor.

2018 yılında çökerek 400'den fazla insanın ölümüne sebep olan bir tsunamiye yol açan Anak Krakatau, şimdi yeniden yükseliyor.

PEKİ BU YANARDAĞLAR NE KADAR AKTİF?

Etna Yanardağı, sık sık gerçekleştirdiği havai fişek benzeri gösteriler, lav fışkırtmaları ve atmosfere yüksek kül sütunları göndermesiyle tanınıyor. En son patlama, aslında her şeyin normal seyrinde olduğunu işaret ediyor.

Dünyanın diğer aktif yanardağlarında gözlemlenen faaliyetler ise - şimdilik - nispeten sınırlı. Bunlar, küçük çaplı patlamalar, lav fışkırtmaları ve piroklastik akıntılardan (hızlı hareket eden sıcak kül ve gaz karışımı) oluşuyor. Gerçek risk, yanardağların hemen üzerinde veya yakınlarında yaşayan insanlar için geçerli. Olası bir aktivite artışına karşı, bu bölgelerde güvenlik alanları oluşturulmuş durumda.

TÜM BU YANARDAĞLAR NEDEN FAAL?

Yer mantosunda oluşan yeni magma, bir açıklık bulduğunda veya üzerindeki kaya tabakasını kırarak yüzeye çıktığında yanardağ patlaması meydana gelir.

Bu süreç, aslında düzenli olarak gerçekleşir. Her yıl ortalama 70 yanardağ patlar ve bazen aynı gün içinde 20 yanardağın patladığı bile görülür. Yalnızca İzlanda'da, mevcut yanardağlardan veya yeni oluşan çatlaklardan patlamaların gerçekleşebileceği tahmini 30 volkanik sistem bulunmaktadır.

Gerçekte, İzlanda, Kuzey Amerika ve Avrasya Tektonik Levhalarının kesiştiği noktada yer alır ve tamamen volkanik kayaçlardan oluşur. Bu levhalar, insan tırnağının büyüme hızıyla aynı oranda birbirinden uzaklaşır ve bu süreç, yeni magmanın yükselmesine ve adada birkaç yılda bir patlamaların oluşmasına neden olur.

Dünya çapında aktif olan birçok yanardağ, tektonik plakaların birbirinin altına girdiği "subduction zone" olarak bilinen alanlarda bulunmaktadır. Bir plaka, Dünya'nın mantosuna doğru itildiğinde, eriyerek üzerindeki yanardağları besleyen magma haline gelir. Bu magmalar genellikle İzlanda'da görülenlerden daha viskoz ve gaz açısından zengindir, bu da onların daha büyük ve potansiyel olarak daha yıkıcı patlamalara yol açabilmesini sağlar. Peki, geçmişte böyle büyük volkanik olaylar yaşandı mı?

2021'de, Fagradalsfjall Yanardağı, Reykjavik'in yaklaşık 40 km güneybatısında, uzun bir sessizlik döneminden sonra etkileyici bir patlama ile uyanmıştır. Reykjanes Yarımadası'nda sekiz yüzyıl sonra ilk kez bir patlama gerçekleşmiş ve bu, gelecekte daha fazla volkanik aktiviteye işaret ediyor olabilir.

Diğer taraftan, Etna Yanardağı sürekli aktif olmasına rağmen, geçmişteki patlamaları çok daha yıkıcıydı. 1928, 1971 ve 1983 yıllarında Etna'nın alt yamaçlarındaki lav akıntıları, yerleşim alanlarına ciddi zararlar vermiştir. 1669 yılındaki büyük bir patlama ise Katanya şehrinin bazı bölümlerini haritadan silmişti.

Birçok yanardağ bugünlerde küçük çaplı aktiviteler gösterse de, geçmişte çok daha büyük patlamalar gerçekleştirmişlerdir. Kalkan yanardağlar, yüzeylerindeki geniş çatlaklardan akışkan lavlar üretirler.

1883'te Krakatau'nun büyük patlaması 36.000 kişinin ölümüne sebep olmuştur. 1985'te Nevado del Ruiz'in patlaması yaklaşık 23.000 can almıştır. 1902'de Santa Maria, 20. yüzyılın en büyük volkanik patlamalarından birini yaparak 6.000 kişinin ölümüne neden olmuştur.

Peki, bu patlamalardan korkmalı mıyız? Grindavík'te yaşamıyorsanız, şu an için endişelenmenize gerek yok. Grindavík halkı zaten Kasım ayında tahliye edilmişti.

Gelecekte İzlanda'da meydana gelebilecek bir patlamanın, 1783'teki Laki patlamasına benzer olabileceği düşünülüyor. O zamanlar, büyük miktarda lav ve zehirli gaz püskürmüş, zehirli bir bulut Avrupa ve Kuzey Amerika'nın doğusuna yayılarak hava kirliliğine ve ekstrem hava olaylarına neden olmuş, Mısır'a ve muhtemelen Hindistan'a kadar kıtlık getirmiştir.

Diğer bölgelerde ciddi bir olay beklenmiyor, ancak kırk yıldır yanardağlar üzerinde çalışan biri olarak söyleyebilirim ki, her zaman beklenmedik olanı beklemek en iyisidir.

PROF. BILL MCGUIRE

Bill, University College London'da jeofizik ve iklim tehlikeleri üzerine emeritus profesördür ve son kitabının adı "Hothouse Earth"tir.