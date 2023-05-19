Volkanlarla kaplı olduğu düşünülen yeni bir ötegezegen keşfedildi

Bilim insanları, yeni keşfedilen ve "LP 791-18 d" olarak adlandırılan yeni keşiflerinin volkanlarla kaplı olduğu iddiasında bulundu.

Güneş Sistemi'ndeki volkanlar açısından en aktif gökcismi olan Jüpiter'deki gibi bu ötegezegende de aktif patlamaların varlığından söz edildi.

NASA'dan yapılan açıklamada, ötegezegenin, Geçiş Yapan Ötegezegen Araştırma Uydusu (TESS), kullanım süresini tamamlamış olan Spitzer Uzay Teleskobu ve yer bazlı teleskoplardan gelen verilerin değerlendirilmesi sonucunda keşfedildiği aktarıldı.

İki gökcisminin, cüce yıldızın yörüngesinde dönerken, gezegenlerin birbirine yaklaştığı esnada daha büyük gezegenin yerçekiminin "LP 791-18 d"nin yörüngesini değiştirdiği aktarıldı.

Kansas Üniversitesinde fizik ve astronomi alanında öğretim görevlisi olan ve çalışmanın ortak yazarı Ian Crossfield, şunları söyledi:

"Gezegende volkan olup olmadığını bilmiyoruz. Tek bildiğimiz, 'LP 791-18 d'nin yıldızının etrafındaki yörüngesi ve yakınındaki diğer gezegenler nedeniyle yörüngesinde periyodik esneme yaşayan küçük bir gezegen olduğu. Bu, güneş sistemimizdeki volkanik açıdan en aktif gökcismi olan Jüpiter'in uydusu Io'dakine benzer bir durum oluşturabilir. Bunu biliyoruz çünkü Io'nun yakınlarına uzay araçları gönderdik ve fotoğraf çektik."