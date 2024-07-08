Volkswagen eski fabrikasına döndü

Alihanov, Rusya'nın Yekaterinburg şehrinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Volkswagen'in Kaluga'daki eski fabrikasına yönelik açıklama yaptı.

Yetkililerle geçen hafta bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Alihanov, "Seri üretim başladı. Potansiyel ortaklarla da istişareler yapıldı." ifade etti.

Alihanov, fabrikada hangi marka veya model otomobillerin üretileceğine dair detayları paylaşmadı.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, 2023’ün Mayıs’ında Rusya'daki varlıklarının bir Rus şirketine satmıştı.

Rusya'da daha önce de Mercedes, Renault ve Nissan’ın varlıklarını Rus hükümetine devrini yapmıştı.