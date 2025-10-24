Volkswagen markasının en küçük ve en ucuz suv’u olan T-Cross herkesi şaşırttı ve baz paketiyle standart haliyle girdiği Euro NCAP testinden sadece 3 yıldız alabildi.

İlk çıktığı 2019 yılında girdiği Euro NCAP testlerinden 5 yıldız almayı başaran model 6 yıl sonra yenilenmiş haliyle aynı testten sadece 3 yıldız alabildi. Euro Ncap gelişen teknolojiler doğrultusunda testlerini sürekli güncelliyor bunu hepimiz biliyoruz.

Ancak Volkswagen markası T-Cross modelinde bu güncellemeleri yapmamış gibi.

Son dönemde yerli otomobilimiz Togg’un iki modeli T10X ve T10F en yüksek puanlarla 5 yıldız alarak çıkmayı başarmıştı Euro NCAP testlerinden. Volkswagen markasının bir aracının Euro NCAP testinde böyle bir derece alması markaya duyulan güveni biraz sarstı.

İşin daha tuhaf olan kısmına geliyorum şimdi.

Bunlar Çin malı bunlarda sağlamlık falan yoktur diye bilgisizce eleştirilen Chery markasının otomobilleri Euro NCAP testlerinden 5 yıldız almayı başardı.