Volkswagen'in skandalına hapis cezası. Otomotiv devinin tarihinde bir ilk

Münih Bölge Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, dizel skandalı soruşturması kapsamında yargılanan Stadler’in 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Hapis cezası ertelenen, Stadler, dizel skandalında ihmal yoluyla dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle ceza alan ilk Volkswagen Grubu Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Mahkeme, Stadler’e 1,1 milyon avro para cezası verildiğini ve bu paranın bir kısmının Alman hazinesine ve bir kısmının da sivil toplum kuruluşlarına aktarılacağını duyurdu.

Mahkeme, daha önce 60 yaşındaki Stadler'in dizel skandalıyla ilgili kapsamlı bir itirafta bulunması ve 1,1 milyon avro ödemesi halinde ertelenmiş hapis cezası verileceğini açıklamıştı.

Dizel skandalı soruşturmalarını yürüten Münih Savcılığı ise bunu kabul etmişti.

HAPİS CEZALARI ERTELENDİ

Eylül 2020'den beri devam eden davada Stadler, dizel skandalında masumiyetini savunmuştu. Mart 2023'te mahkemenin Stadler'in itirafta bulunmaması halinde hapis cezasına çarptırılacağını açıkça belirtmesiyle davada dönüm noktasına gelindi.

Aynı zamanda VW Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olan Stadler, itiraf edeceğini mayıs başında açıklamıştı.

Stadler ile birlikte yargılanan Eski Audi Motor Geliştirme Sorumlusu Wolfgang Hatz 2 yıl hapis ve 400 bin avro para cezasına çarptırılırken kıdemli mühendis Giovanni Pamio de bir yıl dokuz ay hapis ve 50 bin avro para cezası aldı. Hapis cezaları ertelendi.

Münih Savcılığı, 2 yöneticinin, yasa dışı yazılım ile egzoz sistemi manipüle edilmiş dizel motorlu araçları Avrupa'da sattığını iddia ediyordu. Savcılık, Stadler'i, söz konusu manipülasyondan Eylül 2015'ten beri haberdar olmasına karşın Audi ve Volkswagen otomobillerin satışını durdurmamakla suçluyordu.

Stadler, dizel skandalı soruşturmasından dolayı 2018'de Volkswagen tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.

Münih Bölge Mahkemesi'nin kararına göre Stadler, 17 bin 177 adet manipüle edilmiş dizel otomobilin satışından ve 41 milyon avroluk zarardan sorumlu. Yargıçlar, Stadler ve Hatz'i 2,3 milyar avroluk zararla suçlamıştı

ABD Çevre Koruma Ajansı, Eylül 2015'te, Volkswagen'in emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracın emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul eden Volkswagen, ABD'deki mahkemece yüksek miktarda para cezasına çarptırılmıştı.

Dizel skandalı, Alman kamuoyunda ülkenin otomobil üretim üssü imajına zarar verdiği için çok eleştirilmişti.

(Kaynak: AA)