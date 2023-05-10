Volkswagen’in yeni modeli tanıtıldı. İşte fiyatı ve özellikleri

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Volkswagen’in arazi modeli Amarok’un yeni modeli tanıtıldı.Yeni Volkswagen Amarok Cape Town’da düzenlenen bir etkinlik ile tanıtıldı.

2023’ÜN SON ÇEYREĞİNDE PİYASAYA SÜRÜLECEK

Türkiye ve Avrupa’da aynı anda satışa sunulacak olan Yeni Amarok 2023 yılının son çeyreğinde piyasaya sürülecek. Aks mesafesinde de 173 mm kadar ciddi bir artış olan Amarok bu yeni boyut artışlarıyla birlikte artık 3270 mm boyutunda bir aks mesafesine sahip.

Amarok yenilenen yapısı sayesinde 30 derecelik yaklaşma ve 26 derecelik uzaklaşma açılarına sahip oldu. Bununla birlikte 1.19 tona kadarki yükleri taşıyabilen Amarok çekme kapasitesini de arttırdı. Yeni Amarok’un çekiş kapasitesi 3.5 tona kadar arttı.

Daha düz bir ön tampona ve ızgaralara sahip olan Amarok piyasadaki diğer rakipleri gibi yükseltilmiş tamponlara sahip oldu. Bu sayede araç zorlu arazi şartlarında daha rahat bir kullanım sunuyor.