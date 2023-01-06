Otomotiv devi sadece tek bir modele zam yaptı. Liste açıklandı

2023’e girilmesiyle otomotiv markaları da zam yapmaya başladı. Dünyanın en sağlam arabalarını üreten Volvo da Ocak 2023'te geçerli olacak güncel fiyat listesini paylaştı.

Şirket, bu ay sadece C40 modeline zam yaptı. Diğer modellerde fiyat değişimi olmadı. Ayrıca station wagon otomobil V60 satışları da Türkiye'de başlamış durumda.

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